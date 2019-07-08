Клопп не исключил, что в будущем может возглавить сборную Германии
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассмотрит возможность возглавить сборную Германии.
"Юрген ранее утверждал, что может возглавить сборную Германии, если Йоахим Лёв покинет свой пост. Это вполне реально", - заявил агент тренера Марк Косицки.
Отметим, что соглашение Клоппа с "Ливерпулем" рассчитано до 2022 года. Немец зарабатывает в АПЛ около 8 миллионов евро в год, однако клуб готов увеличить его зарплату до 11 миллионов.
Напомним, что в минувшем сезоне "Ливерпуль" финишировал в АПЛ на втором месте и выиграл Лигу Чемпионов.
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|38
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|4
|Тоттенхэм
|38
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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