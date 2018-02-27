Клопп не намерен выставлять резервный состав на ответный матч с "Порту"

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Клопп не намерен выставлять резервный состав на ответный матч с "Порту"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту" основным составом, несмотря на разгромную победу в первой встрече со счётом 5:0.

"На этой неделе мы играем с "Ньюкаслом", на следующей - с "Порту" и "Манчестер Юнайтед". Перед матчем с "драконами" люди начнут призывать дать отдохнуть ведущим игрокам. Но взгляните на "Арсенал", на который обрушилась волна критики за поражение от шведской команды. Мы не будем никому предоставлять отдых. И с "Порту", и с "Манчестер Юнайтед" мы сыграем сильнейшим составом" - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Порту" состоится на "Энфилде" 6 марта.

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