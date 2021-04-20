Клопп не рад созданию Суперлиги
Фото: Твиттер @goal
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями о создании Суперлиги.
Два года назад немец выступал против подобного турнира.
"Мое отношение к Суперлиге не изменилось. Я впервые услышал об этом вчера. Мы получили совсем немного информации. И, в основном, из газет.
Это тяжело. Многие недовольны, я понимаю. Я трудно сказать что-то еще, поскольку и я и игроки не участвуем в процессе обсуждения. Мы ничего об этом не знали. Посмотрим, к чему это приведет", – приводит слова Клоппа BBC Sport.
Напомним, в 2019 году в интервью Kicker Клопп заявил: "Для меня Лига чемпионов — это и есть Суперлига, причем мы играем всегда против разных и сильных команд. Зачем нам создавать систему, при которой "Ливерпуль" десять лет кряду будет играть против "Реала", кто это будет смотреть?".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18