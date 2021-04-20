Клопп не рад созданию Суперлиги

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Клопп не рад созданию СуперлигиФото: Твиттер @goal 
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями о создании Суперлиги. 

Два года назад немец выступал против подобного турнира.

"Мое отношение к Суперлиге не изменилось. Я впервые услышал об этом вчера. Мы получили совсем немного информации. И, в основном, из газет.

Это тяжело. Многие недовольны, я понимаю. Я трудно сказать что-то еще, поскольку и я и игроки не участвуем в процессе обсуждения. Мы ничего об этом не знали. Посмотрим, к чему это приведет", – приводит слова Клоппа BBC Sport.

Напомним, в 2019 году в интервью Kicker Клопп заявил: "Для меня Лига чемпионов — это и есть Суперлига, причем мы играем всегда против разных и сильных команд. Зачем нам создавать систему, при которой "Ливерпуль" десять лет кряду будет играть против "Реала", кто это будет смотреть?".

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