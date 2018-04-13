Клопп не считает, что "Ливерпулю" повезло с жеребьёвкой

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями по поводу жеребьёвки полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, по итогам которой в соперники "красным" досталась "Рома".

"Это просто жеребьёвка, а самое главное - это то, что мы продолжаем борьбу в турнире. Какой бы соперник нам бы ни выпал, шансы были бы, ведь это футбол. Так что против "Ромы" шансы есть. Но если кто-то думает, что нам выпал самый лёгкий жребий, то я не могу помочь этому человеку, потому что он точно не видел оба матча "Ромы" с "Барселоной" - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, что первые матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов пройдут 24-25 апреля, а ответные - 1-2 мая. | http://soccernews.ru