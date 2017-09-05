Клопп не сможет рассчитывать в Лиге Чемпионов на одного из своих ключевых игроков

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп не сможет рассчитывать в матчах Лиги Чемпионов на одного из своих ключевых игроков.

"Мне сказали, что восстановление Натаниэля Клайна затягивается на пару недель, поэтому мы будем продолжать следить за ним и оценивать ситуацию. Совершенно очевидно, что он не будет доступен в большинстве матчей Лиги Чемпионов. Если нам посчастливится выйти в следующий раунд турнира, то его можно будет дозаявить на стадию плей-офф", - цитирует наставника "красных" официальный сайт клуба.

Напомним, Коутиньо может отказаться играть за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru