Клопп не собирается уходить из "Ливерпуля" в сборную Германии

1 Теги юрген клоппливерпульйоахим лёвгермания

Клопп не собирается уходить из "Ливерпуля" в сборную ГерманииГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Германии. Напомним, нынешний главный тренер Бундестим Йоахим Лев попросил Немецкий Футбольный Союз расторгнуть контракт после Евро-2020.

"Готов ли я стать тренером сборной летом? Нет. После лета? Нет. Йоги Лев прекрасно работал много лет. Он один из самых успешных тренеров. 

После того, как в списках претендентов появилось мое имя, я сказал "нет". И этим летом, и потом. У меня еще три года по контракту в "Ливерпуле". Все очень просто. Ты подписываешь соглашение и стараешься отработать его до конца, не так ли?

Все контракты и в "Майнце" и в "Боруссии" я отработал до конца, хотя были предложения от других немецких клубов, у которых больше денег. 

Я совсем не тот человек, у которого стоит спрашивать о приемнике для Лева. Я также удивился этими новостями, как и все. Есть достаточно времени, чтобы найти нужного тренера", – приводит слова Клоппа  Liverpool Echo.

Читать также: Официально: Йоахим Лёв летом покинет сборную Германии | http://soccernews.ru
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Карыч
Карыч

Первоклашка с крутым нравом: "Блохастый немытый немецкий бомж, давно уже сбитый лётчик!" ))))))

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