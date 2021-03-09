Клопп не собирается уходить из "Ливерпуля" в сборную Германии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Германии. Напомним, нынешний главный тренер Бундестим Йоахим Лев попросил Немецкий Футбольный Союз расторгнуть контракт после Евро-2020.

"Готов ли я стать тренером сборной летом? Нет. После лета? Нет. Йоги Лев прекрасно работал много лет. Он один из самых успешных тренеров.

После того, как в списках претендентов появилось мое имя, я сказал "нет". И этим летом, и потом. У меня еще три года по контракту в "Ливерпуле". Все очень просто. Ты подписываешь соглашение и стараешься отработать его до конца, не так ли?

Все контракты и в "Майнце" и в "Боруссии" я отработал до конца, хотя были предложения от других немецких клубов, у которых больше денег.

Я совсем не тот человек, у которого стоит спрашивать о приемнике для Лева. Я также удивился этими новостями, как и все. Есть достаточно времени, чтобы найти нужного тренера", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.