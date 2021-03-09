Клопп не собирается уходить из "Ливерпуля" в сборную Германии
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Германии. Напомним, нынешний главный тренер Бундестим Йоахим Лев попросил Немецкий Футбольный Союз расторгнуть контракт после Евро-2020.
"Готов ли я стать тренером сборной летом? Нет. После лета? Нет. Йоги Лев прекрасно работал много лет. Он один из самых успешных тренеров.
После того, как в списках претендентов появилось мое имя, я сказал "нет". И этим летом, и потом. У меня еще три года по контракту в "Ливерпуле". Все очень просто. Ты подписываешь соглашение и стараешься отработать его до конца, не так ли?
Все контракты и в "Майнце" и в "Боруссии" я отработал до конца, хотя были предложения от других немецких клубов, у которых больше денег.
Я совсем не тот человек, у которого стоит спрашивать о приемнике для Лева. Я также удивился этими новостями, как и все. Есть достаточно времени, чтобы найти нужного тренера", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Читать также: Официально: Йоахим Лёв летом покинет сборную Германии | http://soccernews.ru
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|36
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|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
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