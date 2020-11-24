Клопп не стал раскрывать состав "Ливерпуля" на матч с "Аталантой"

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Клопп не стал раскрывать состав "Ливерпуля" на матч с "Аталантой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал информацию о травмированных игроках команды перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой".

"Пока новостей нет. Увидим. Пока не хочу ничего говорить, потому что я без понятия, кого "Аталанта" выпустит на поле. Почему же мы должны давать такую информацию?" - цитирует Клоппа в твиттере Джеймса Пирса.

Матч "Ливерпуль" - "Аталанта" состоится завтра, 25 ноября. Начало - в 23:00 (мск).

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