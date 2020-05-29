Клопп: "Не так важно, где "Ливерпуль" завоюет чемпионский титул АПЛ"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что для его команды неважно, на каком именно стадионе становится чемпионами АПЛ.



"Даже если мы станем чемпионами при пустых трибунах с молитвами людей со всего мира, этот день все равно будет исключительным для меня. Надеюсь, это случится на "Энфилде", но точно сказать не можем, это и неважно.



Наступит день, когда нам разрешат с болельщиками отпраздновать титул. Когда это произойдёт, мы отметим чемпионство правильно", - цитирует специалиста beIN Sports.

Отметим, что "Ливерпулю" осталось выиграть два матча, чтобы стать чемпионом страны.

Ранее АПЛ объявила дату возобновления сезона.

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