Клопп: "Не так важно, где "Ливерпуль" завоюет чемпионский титул АПЛ"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что для его команды неважно, на каком именно стадионе становится чемпионами АПЛ.
"Даже если мы станем чемпионами при пустых трибунах с молитвами людей со всего мира, этот день все равно будет исключительным для меня. Надеюсь, это случится на "Энфилде", но точно сказать не можем, это и неважно.
Наступит день, когда нам разрешат с болельщиками отпраздновать титул. Когда это произойдёт, мы отметим чемпионство правильно", - цитирует специалиста beIN Sports.
Отметим, что "Ливерпулю" осталось выиграть два матча, чтобы стать чемпионом страны.
Ранее АПЛ объявила дату возобновления сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18