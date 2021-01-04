Клопп не уверен, что "Ливерпуль" подпишет центрального защитника в январе

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна.

"На протяжении большей части сезона мы испытываем проблемы с центром обороны. Такое бывает: стоит неприятностям начаться, и их уже не остановить. У нас есть решения внутри команды, а насчёт усиления состава в январе пока ничего не могу сказать. Насколько я представляю, это трансферное окно будет крайне тяжёлым. А совершать сделки ради сделок нет смысла. Нужно действовать разумно", - цитирует Клоппа Goal.com.

Напомним, что "Ливерпуль", вероятно, потерял до конца сезона из-за травм Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

После 16 сыгранных матчей "красные" делят лидерство в АПЛ с "Манчестер Юнайтед".

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