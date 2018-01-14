Клопп не заинтересован в работе с "Реалом"

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Клопп не заинтересован в работе с "Реалом"Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп не заинтересован в работе с мадридским "Реалом", информирует испанская пресса.

Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Переса рассматривает наставника "красных" в качестве одного из возможных кандидатов на замену "рулевого" его команды Зинедина Зидана. Однако сам 50-летний немец не планирует переезжать в Мадрид, так как ему не нравятся методы работы клубного босса "сливочных".

Напомним, в текущем розыгрыше Ла Лиги "Реал" уже потерял больше очков, чем за весь прошлый чемпионат. | soccernews.ru

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