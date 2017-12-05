Клопп: "Не знаю, какое решение примет Коутиньо"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о будущем полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо.

" Будущее Коутиньо? Я не думаю об этом, я не знаю, что он будет делать. Никто не знает, что произойдет в январе ", - приводит слова наставника "красных" le10sport.

Напомним, каталонская пресса активно "сватает" Коутиньо в "Барселону".

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