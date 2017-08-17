Клопп: "Не знаю, почему в "Барселоне" говорят о скором подписании Коутиньо"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слова спортивного директора каталонской "Барселоны" Пепа Сегуры о скором подписании полузащитника "красных" Филиппа Коутиньо.

"Я видел игру "Реала" и "Барселоны", но потом забыл посмотреть интервью. С нашей стороны ничего не было сказано. Я не знаю, почему другие люди говорят то, что они говорят, я даже не знаю их, особенно этого парня, я даже не встречал его.

Я не уверен, что должен отвечать на это только потому, что кто-то высказался по этой теме. Никаких новостей от меня нет, потому что никто не сказал мне ничего нового с момента, когда мы говорили в последний раз об этом", - цитирует немецкого специалиста itv.com.

Напомним, Коутиньо пропустит матч против "Кристал Пэлас". | soccernews.ru