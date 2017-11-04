Клопп: "Неделя выдалась хорошей"

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Клопп: "Неделя выдалась хорошей"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарии после матча 11-го тура АПЛ против "Вест Хэма".

"Мы изменили наш подход и стиль. Это был контратакующий состав, чтобы использовать скорость при атаках из глубины. Наши контратаки были хороши, команда играла прекрасно. Три крупных победы подряд - неделя выдалась хорошей. Подходящий момент, чтобы немного отдохнуть" - приводит слова Клоппа BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Вест Хэм" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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