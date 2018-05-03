Клопп недоволен игрой "Ливерпуля" в матче с "Ромой"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от "Ромы" (2:4) в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов. Несмотря на поражение мерсисайдцы сумели выйти в финал турнира благодаря домашней победе со счётом 5:2.

"Мы завоевали путевку в финал ради нашего болельщика Шона Кокса, который сейчас находится в больнице. Я говорил с парнями о нем перед матчем и теперь мы в финале.

Сегодня нам очень повезло. "Рома" играла агрессивно и очень рискованно, но мы не использовали свободное пространство, которое у нас было. Пожалуй, что мы проиграли этот матч уже после первого пропущенного гола.

Мы финалисты, но нам нужно играть намного лучше, чем сегодня. Впрочем мы можем это сделать и это хорошая новость", - цитирует Клоппа Mediaset Premium.

В финале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет с "Реалом".

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