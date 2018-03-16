Клопп недоволен переносом матча с "Эвертоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался крайне недоволен тем, что матч 33-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" был перенесен с восьмого на седьмое апреля.

"Я очень разозлен тем, что Премьер-Лига перенесла дерби на субботу. Я узнал об этом только что. Это совсем не круто. В среду вечером нам играть с "Манчестер Сити", а затем утром в субботу с "Эвертоном". А тот же "Сити" сыграет с "Манчестер Юнайтед" вечером. Эти несколько часов имеют огромное значение для восстановления игроков. В других лигах идут навстречу командам, чтобы дать им возможность подготовиться. Нам будет нелегко", - приводит слова Клоппа Goal.com.

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