Клопп недоволен переносом матча с "Эвертоном"

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Клопп недоволен переносом матча с "Эвертоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался крайне недоволен тем, что матч 33-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" был перенесен с восьмого на седьмое апреля. 

"Я очень разозлен тем, что Премьер-Лига перенесла дерби на субботу. Я узнал об этом только что. Это совсем не круто. В среду вечером нам играть с "Манчестер Сити", а затем утром в субботу с "Эвертоном". А тот же "Сити" сыграет с "Манчестер Юнайтед" вечером. Эти несколько часов имеют огромное значение для восстановления игроков. В других лигах идут навстречу командам, чтобы дать им возможность подготовиться. Нам будет нелегко", - приводит слова Клоппа Goal.com.

Не пропустите: Клопп прокомментировал предстоящее противостояние с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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