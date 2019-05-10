Клопп недоволен решением УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку

Теги юрген клоппливерпульчелсиарсенал лондон

Клопп недоволен решением УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп недоволен местом проведения финала Лиги Европы. Об этом информирует Evening Standard.

Напомним, в финальном матче турнира встретятся "Челси" и "Арсенал". Игра пройдет в Баку.

"Очень смешно, что придется ехать в Баку на финал Лиги Европы. Не знаю, что употребляют парни, которые приняли это решение.

Я даже не знаю, как туда добираться, есть ли постоянные рейсы. Решение должно приниматься более разумно.

В прошлом году был Киев. Согласен, город прекрасный, но маловероятно, что в финале могла играть команда из России или той части мира", - сказал Клопп.

Стоит отметить, что финал Лиги чемпионов, где сыграет "Ливерпуль" и Тоттенхэм", пройдет в Мадриде 1 июня.

Не пропустите: "Ювентус" пытался переманить Клоппа| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бенфика" согласовала новый контракт с нападающим Жоау Фелишем

"Бенфика" согласовала новый контракт с нападающим Жоау Фелишем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов