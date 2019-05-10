Клопп недоволен решением УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп недоволен местом проведения финала Лиги Европы. Об этом информирует Evening Standard.

Напомним, в финальном матче турнира встретятся "Челси" и "Арсенал". Игра пройдет в Баку.

"Очень смешно, что придется ехать в Баку на финал Лиги Европы. Не знаю, что употребляют парни, которые приняли это решение.

Я даже не знаю, как туда добираться, есть ли постоянные рейсы. Решение должно приниматься более разумно.

В прошлом году был Киев. Согласен, город прекрасный, но маловероятно, что в финале могла играть команда из России или той части мира", - сказал Клопп.

Стоит отметить, что финал Лиги чемпионов, где сыграет "Ливерпуль" и Тоттенхэм", пройдет в Мадриде 1 июня.

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