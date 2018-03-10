Клопп недоволен судейством в матче с "Манчестер Юнайтед"

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Клопп недоволен судейством в матче с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Юнайтед" в матче 30-го тура АПЛ.

"Мы должны лучше обороняться. Два пропущенных гола сделали эту игру непростой для нас. Мы не забили до перерыва, а во втором тайме искали свою игру. Это действительно трудно делать в матчах с такими командами, как "Манчестер Юнайтед". Судейство? Был очевидный пенальти в моменте с Феллаини и Мане. В таких ситуациях нужно верное решение. Однако в итоге всё сводится к результату, а мы проиграли" - приводит слова Клоппа BBC. 

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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