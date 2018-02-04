Клопп недоволен судейством в матче с "Тоттенхэмом"

Теги ливерпульюрген клопптоттенхэм

Клопп недоволен судейством в матче с "Тоттенхэмом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о результате матча с "Тоттенхэмом" (2:2).

"Сегодня встречались две команды, которые хотели победить, но на результат игры повлиял линейный судья. Мы должны это принять и двигаться дальше. Первый пенальти в наши ворота? Там был оффсайд, это очевидно. Что касается второго пенальти, то здесь просто арбитр решил оказаться в центре внимания.

У нас были отличные моменты сегодня, но нам стоило бы лучше сыграть в защите" - приводит слова Клоппа ВВС.

Смотрите также обзор матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов