Клопп недоволен судейством в матче с "Тоттенхэмом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о результате матча с "Тоттенхэмом" (2:2).

"Сегодня встречались две команды, которые хотели победить, но на результат игры повлиял линейный судья. Мы должны это принять и двигаться дальше. Первый пенальти в наши ворота? Там был оффсайд, это очевидно. Что касается второго пенальти, то здесь просто арбитр решил оказаться в центре внимания.

У нас были отличные моменты сегодня, но нам стоило бы лучше сыграть в защите" - приводит слова Клоппа ВВС.

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