Клопп недоволен судейством в матче со "Сток Сити"

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Клопп недоволен судейством в матче со "Сток Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги матча 36-го тура АПЛ против "Сток Сити", а также выразил недовольство судейством в этой игре.

"Одно очко - это позитивный результат, несмотря на то, что у нас было преимущество во владении мячом и других параметрах. Нам было трудно, поскольку у команды интенсивный календарь. Я считаю, что нам не дали чистый пенальти. Я уже говорил, что, может, в Лиге Чемпионов с "Манчестер Сити" нам повезло в этом смысле, но в АПЛ - ни разу. Мы должны были бить больше пенальти, а нам их не дают. Однако я доволен тем, как мои футболисты справились с этой игрой. Хотя это, конечно, был не лучший наш матч" - приводит слова Клоппа BBC. 

Не пропустите видеообзор матча "Ливерпуль" - "Сток Сити". | http://soccernews.ru

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