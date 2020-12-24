Клопп непоколебим, "Арсенал" в упадке, а Моуринью нащупал свою игру: подводим промежуточные итоги сезона в Англии

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Клопп непоколебим, "Арсенал" в упадке, а Моуринью нащупал свою игру: подводим промежуточные итоги сезона в Англии

От АПЛ в последние годы не ждали ничего особенного. "Ливерпуль" или "Манчестер Сити". "Манчестер Сити" или "Ливерпуль". Все остальное в тени двух борцов за чемпионство, хотя и решают свои локальные задачи, которые таят определенную интригу. Казалось, это всерьез и надолго, и ни один Моуринью, Роджерс, Лэмпард, а тем более Сульшер не способны этого изменить. Но все круче, чем могло показаться! А между тем Арсенал после 2 туров лидерства реально начинает пугать борьбой за выживание. Что вообще происходит? Еще никогда в истории Премьер-лиги на этой стадии соревнования разница между лидером и остальными командами не была такой мизерной, а плотность в таблице настолько высокой. Сразу 5 различных команд занимали первое место по итогам тура по состоянию на треть сезона. COVID-19 повлиял на яростное график, из-за которого посыпались усталость, травмы и плохая форма многих звезд. Коронавирус также заставляет лидеров выбывать на 10-14 дней. АПЛ настояла на сохранении лишь 3 замен, а не 5. Некоторые топ-тренеры очень рвали и метали, что это неправильно и провоцирует ощутимые проблемы со здоровьем их игроков. Зато сами же в отдельных матчах не использовали и 2 замены. Гранды начали сыпаться не в одном матче, а страх перед большими изменился храбростью, которая помогла середнякам вырасти на новый уровень.

Добавил разнообразия и зрелищности приход Марсело Бьелсы, который уравновешивает очень защитный стиль многих команд, как с вершины таблицы, так и с подвалов. "Лидс" имеет худшую оборону за 14 туров (30 пропущенных), но при этом показал 3 лучшую атаку (по качеству моментов) и оторвался на 7 очков от 18 места, которое возвращает в Чемпионшип. Его фантастический голкипер Иллан Мелье (20 лет, игрок молодежной сборной Франции) пропускает на выходных 6 от "Манчестер Юнайтед", но делает еще 8 сейвов. Страж ворот "павлинов" умудрился при таком страстном футболе Бьелсы выдать 4 сухих матча! Лишь 7 вратарей имели больше. Довольно простые футболисты показывают шоу от тура к туру, а 3 защитники уже забили 5 голов, уступая лишь феноменальному на стандартах "Челси" (9). Последние, к слову, еще раз подтверждают: сколько бы вы не выбрасывали на трансферы, все равно можете не попасть даже в ЛЧ. Абрамович инвестировал сумасшедшие 247 млн евро на 5 игроков, а "синие" лондонцы сейчас идут только на 5 месте, а по потерянным очкам еще ниже. Сейчас окупились только 20 млн на голкипера Менди (второй по количеству сухих матчей (6) после "Мартинеса" с Астон Виллы) и 50 млн на защитника "Чилвелла" (2 гола плюс 3 ассиста), хотя последний накануне в свой 24 день рождения травмировал лодыжку и уже на 10 минуте покинул поле в матче против "Вест Хэма". Команда Лэмпарда – абсолютно лучшая в АПЛ по эффективности угловых: меньше всех пропустили, а сами отличились 8 раз (уже больше, чем за весь прошлый сезон). Вот вам и плоды от подписания тренера стандартов "Уигана" Энтони Барри, который за короткий промежуток времени одну из самых больших проблем превратил в самую страшную угрозу для соперников. Тот же "Вест Хэм", тоже блестяще организованная команда, к моменту встречи с "Челси" не пропускал со стандартов ни разу, а в прошлом сезоне могла бить соседей по Лондону именно благодаря стандартам.

 

Много команд стали "командами одного лидера" – в том числе "Манчестер Сити"

Вчерашние гегемоны скатились до уровня "Астон Виллы" и "Кристал Пэлас". Если у последних есть Заха (7 голов плюс 2 ассиста), а дальше очень долго никого больше, то в "Сити" такую ​​роль играет Кевин Де Брюйне. Бельгиец забил 2 мяча, отдал 7 голевых пассов, но сколько же еще потеряли его партнеры. КДБ нет равных по количеству созданных супермоментов в топ-5 лигах Европы (10). Часто складывается впечатление, что чем лучший момент создает Де Брюйне, тем больше над ним издеваются одноклубники, отказываясь забивать. Хотя тот и сам запорол несколько ударных возможностей, в частности, пенальти против "Ливерпуля". И это лишь подтверждает, что "Манчестер Сити" проводит сезон страданий и борьбы не только с конкурентами, а и с самим собой. К слову, разве что Месси партнеры "притесняют" еще больше. Лео создал 9 стопроцентных моментов, партнеры реализовали целый 0. Где-то рядом и Бруну Фернандеш, которого подводили в половине случаев. Португалец все больше выглядит этакой модифицированной версией Роналду для "Манчестер Юнайтед". С момента дебюта в АПЛ 1 февраля 2020 в ТОП-5 лигах не нашлось лучшего полузащитника по системе гол + пас (29 забитых мячей прошли с его прямым влиянием). Бруно разрывает и по количеству созданных моментов (41) в текущем сезоне. Только Грилиш благодаря активизации в последних двух матчах против борцов за выживание сумел обойти 26-летнего "дьявола".

Джек превращает "Астон Виллу" с посредственности в борца за еврокубки. Лучший ассистент лиги (8) после Кейна. Щедрый пенальтист, который сам зарабатывает 11-метровые и радостно раздает их партнерам, "потому что они хорошие ребята". Конечно, этому способствуют еще достаточно разумные трансферы. Прежде всего помог 17-миллионный Мартинес в воротах – лучший в АПЛ по сухим матчам (7, хотя сыграл меньше – 12 туров). Удалось наладить и защитные порядки, однако и они выдали аномальную серию из двух подряд игр, в которых пропустили 7 голов. А вот Уоткинс, который потянул на 30 млн евро, разочаровывает. Вроде и забил 6 голов, но чаще всего они не имели решающее значение. Человек-офсайд. Олли регулярно не хватает нескольких миллиметров, чтобы его голы не отменял VAR. Кроме того, он не забил ключевой пенальти в матче с "Вест Хэмом".

 

Моуринью вернулся, но Клопп все равно не сдается!

Дико эффективный футбол, который несет муки и страдания соперникам, привел "Тоттенхэм" на вершину. Лидировала команда Моуринью недолго, но этого точно никто не ожидал. Сон и Кейн последовательно сеют ужас на защитников Премьер-лиги, пока их дублеры уничтожают соперников в еврокубках. Вроде все и знают, что достаточно прикрыть этих двух, чтобы нивелировать 80% угрозы "шпор", но мало кому это удается эффективно воплотить (только Анчелотти, Лэмпарду и Роджерсу за 14 матчей). Корейский полузащитник является вторым лучшим бомбардиром сезона (11), а Харри не имеет себе равных по системе гол + пас (9 плюс 10). Они были чрезвычайно крутые, когда "Тоттенхэм" играл в отчаянный футбол (6:1, 5:2, 3:3) на старте сезона, но не менее убийственные в системе игры вторым номером на контратаках, при которой требуется немало сил отдать на строительство блокпостов в виде фирменных автобусов. Лучшая жизненная форма дуэта позволяет Сеу Жозе снова мечтать о золоте АПЛ, которое покорялось только с "Челси", но это взаимовыгодный процесс, где позиции тренера и лидеров растут фактически синхронно. Актуальная серия с 1 набранным баллом в 3 турах произошла впервые в сезоне и откатила "шпор" с 1 места на 6, но это еще далеко не приговор. У "Эвертона" вообще была серия с 1 победы 7 матчей, а сейчас Анчелотти снова в ТОП-4.

В этом сезоне АПЛ неизменными являются только две вещи. Первая – неудачи "Арсенала", который выносит всех только в "Лиге Европы" и выбивает Ливерпуль с Лестером в Кубке Лиги, но превращается в пугливого аутсайдера даже против "Лидса", "Бернли" или "Вулверхэмптона". Вторая – поражение "Шеффилд Юнайтед". Четвертая лучшая оборона АПЛ 2019/20 скатилась до уровня третьей худшей обороны. В то же время команде Уайлдера еще и дико не везет в чужой штрафной (недобор почти 7 голов относительно того, что создали). Единственный клуб, который не выиграл ни одного матча. Учитывая, что "Шеффилд" играл с двумя другими претендентами на вылет, все очень и очень грустно.

"Ливерпуль", у которого вылетали почти все основные защитники, прошел треть сезона наиболее ровно – 2:7 от Астон Виллы, такое впечатление, только разозлили "красных" и остались единственным поражением. Вожаком "красных" остается Мохамед Салах, который даже со скамейки запасных может выйти так, чтобы оформить 2+1 за каких-то 16 минут и оторваться в бомбардирской гонке. Но кроме египтянина, еще трое забили по 5 (Мане, Фирмино и Жота). Приход Диогу мотивировал несколько сонное царство в атаке, и сейчас они настолько по-хорошему злые, что готовы публично поговорить о тренере, если тот заблаговременно снимает кого-то с поля. Интересно, что эта производительная агрессия никоим образом не ухудшает атмосферу, а идет только в плюс всем. Поэтому именно команда Клоппа выглядит единственной, способной сломать роскошную чемпионскую интригу. Если сейчас не остановить этот поезд, будет очень трудно. Однако календарь за "Ливерпуль" – "Вест Бром", "Ньюкасл", "Саутгемптон", МЮ и "Бернли" можно пройти с минимальными потерями.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Перевел и адаптировал Игорь Малиенко soccernews.ru
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