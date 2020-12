Клопп непоколебим, "Арсенал" в упадке, а Моуринью нащупал свою игру: подводим промежуточные итоги сезона в Англии

От АПЛ в последние годы не ждали ничего особенного. "Ливерпуль" или "Манчестер Сити". "Манчестер Сити" или "Ливерпуль". Все остальное в тени двух борцов за чемпионство, хотя и решают свои локальные задачи, которые таят определенную интригу. Казалось, это всерьез и надолго, и ни один Моуринью, Роджерс, Лэмпард, а тем более Сульшер не способны этого изменить. Но все круче, чем могло показаться! А между тем Арсенал после 2 туров лидерства реально начинает пугать борьбой за выживание. Что вообще происходит? Еще никогда в истории Премьер-лиги на этой стадии соревнования разница между лидером и остальными командами не была такой мизерной, а плотность в таблице настолько высокой. Сразу 5 различных команд занимали первое место по итогам тура по состоянию на треть сезона. COVID-19 повлиял на яростное график, из-за которого посыпались усталость, травмы и плохая форма многих звезд. Коронавирус также заставляет лидеров выбывать на 10-14 дней. АПЛ настояла на сохранении лишь 3 замен, а не 5. Некоторые топ-тренеры очень рвали и метали, что это неправильно и провоцирует ощутимые проблемы со здоровьем их игроков. Зато сами же в отдельных матчах не использовали и 2 замены. Гранды начали сыпаться не в одном матче, а страх перед большими изменился храбростью, которая помогла середнякам вырасти на новый уровень.

Добавил разнообразия и зрелищности приход Марсело Бьелсы, который уравновешивает очень защитный стиль многих команд, как с вершины таблицы, так и с подвалов. "Лидс" имеет худшую оборону за 14 туров (30 пропущенных), но при этом показал 3 лучшую атаку (по качеству моментов) и оторвался на 7 очков от 18 места, которое возвращает в Чемпионшип. Его фантастический голкипер Иллан Мелье (20 лет, игрок молодежной сборной Франции) пропускает на выходных 6 от "Манчестер Юнайтед", но делает еще 8 сейвов. Страж ворот "павлинов" умудрился при таком страстном футболе Бьелсы выдать 4 сухих матча! Лишь 7 вратарей имели больше. Довольно простые футболисты показывают шоу от тура к туру, а 3 защитники уже забили 5 голов, уступая лишь феноменальному на стандартах "Челси" (9). Последние, к слову, еще раз подтверждают: сколько бы вы не выбрасывали на трансферы, все равно можете не попасть даже в ЛЧ. Абрамович инвестировал сумасшедшие 247 млн евро на 5 игроков, а "синие" лондонцы сейчас идут только на 5 месте, а по потерянным очкам еще ниже. Сейчас окупились только 20 млн на голкипера Менди (второй по количеству сухих матчей (6) после "Мартинеса" с Астон Виллы) и 50 млн на защитника "Чилвелла" (2 гола плюс 3 ассиста), хотя последний накануне в свой 24 день рождения травмировал лодыжку и уже на 10 минуте покинул поле в матче против "Вест Хэма". Команда Лэмпарда – абсолютно лучшая в АПЛ по эффективности угловых: меньше всех пропустили, а сами отличились 8 раз (уже больше, чем за весь прошлый сезон). Вот вам и плоды от подписания тренера стандартов "Уигана" Энтони Барри, который за короткий промежуток времени одну из самых больших проблем превратил в самую страшную угрозу для соперников. Тот же "Вест Хэм", тоже блестяще организованная команда, к моменту встречи с "Челси" не пропускал со стандартов ни разу, а в прошлом сезоне могла бить соседей по Лондону именно благодаря стандартам.

Много команд стали "командами одного лидера" – в том числе "Манчестер Сити"

Вчерашние гегемоны скатились до уровня "Астон Виллы" и "Кристал Пэлас". Если у последних есть Заха (7 голов плюс 2 ассиста), а дальше очень долго никого больше, то в "Сити" такую ​​роль играет Кевин Де Брюйне. Бельгиец забил 2 мяча, отдал 7 голевых пассов, но сколько же еще потеряли его партнеры. КДБ нет равных по количеству созданных супермоментов в топ-5 лигах Европы (10). Часто складывается впечатление, что чем лучший момент создает Де Брюйне, тем больше над ним издеваются одноклубники, отказываясь забивать. Хотя тот и сам запорол несколько ударных возможностей, в частности, пенальти против "Ливерпуля". И это лишь подтверждает, что "Манчестер Сити" проводит сезон страданий и борьбы не только с конкурентами, а и с самим собой. К слову, разве что Месси партнеры "притесняют" еще больше. Лео создал 9 стопроцентных моментов, партнеры реализовали целый 0. Где-то рядом и Бруну Фернандеш, которого подводили в половине случаев. Португалец все больше выглядит этакой модифицированной версией Роналду для "Манчестер Юнайтед". С момента дебюта в АПЛ 1 февраля 2020 в ТОП-5 лигах не нашлось лучшего полузащитника по системе гол + пас (29 забитых мячей прошли с его прямым влиянием). Бруно разрывает и по количеству созданных моментов (41) в текущем сезоне. Только Грилиш благодаря активизации в последних двух матчах против борцов за выживание сумел обойти 26-летнего "дьявола".

Most chances created in the Premier League so far this season:



4️⃣3️⃣ Jack Grealish



4️⃣1️⃣ Bruno Fernandes

4️⃣0️⃣ Kevin De Bruyne@JackGrealish | @AVFCOfficial pic.twitter.com/FWfSVQHpvi