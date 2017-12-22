Клопп: "Нереально повторить путь Венгера и Фергюсона"

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Клопп: "Нереально повторить путь Венгера и Фергюсона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил мнение, что в современном футболе невозможно возглавлять одну команду на протяжении нескольких десятилетий.

"Если кто-то думает, что тренеры могут повторить путь Арсена Венгера или сэра Алекса Фергюсона, то я в этом не уверен. Это просто нереально с учётом того давления, которое сейчас оказывается прессой. Конечно, было бы приятно стать самым долгоработающим тренером "Ливерпуля", но это будет очень тяжело. Пока я могу дать этому клубу что-то ещё, я буду отдавать всего себя ради этого. В противном случае наступит момент, когда мне придётся уйти" - приводит слова немецкого специалиста Liverpool Echo.

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