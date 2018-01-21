Клопп: "Ни один из моих игроков не уйдет посреди сезона в другой клуб АПЛ"

Теги юрген клоппманчестер юнайтедарсенал лондонливерпульалексис санчес

Клопп: "Ни один из моих игроков не уйдет посреди сезона в другой клуб АПЛ"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал переход форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед".

"Трансфер Санчеса? Ни один игрок "Ливерпуля" из этого состава не уйдет - и не только потому, что мы так говорим, а из-за их приверженности клубу. Никто из моих подопечных не уйдет ни в один из клубов Премьер-Лиги по ходу сезона. Я не просто уверен в этом, я знаю это. Это просто невозможно. Ни один игрок, который находится здесь, не скажет: "Хорошо, давай, посреди сезона я уйду в тот или иной клуб". Я действительно не вижу такого развития событий", - цитирует наставника "красных" goal.com.

Напомним, летом "Ливерпуль" будет готов предложить за игрока "Реала" 100 миллионов евро. | soccernews.ru

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