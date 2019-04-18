Клопп: "Никому по-настоящему не удалось остановить Месси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пока не придумал, как противостоять нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

"Сейчас я не хочу об этом думать. У меня ещё есть время. Никому по-настоящему не удалось остановить Месси, хотя многие пытались. Тем не менее, мы постараемся это сделать", - приводит слова Клоппа официальный сайт "красных".

Напомним, что "Барселона" и "Ливерпуль" сыграют в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов 30 апреля и 7 мая. Первый матч пройдёт на "Камп Ноу", а ответный - на "Энфилде".

В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "сине-гранатовых" 42 матча, забил 45 голов и сделал 21 ассист.

Аргентинец является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша ЛЧ - в его активе 10 мячей в 8 играх.

Не пропустите: Клопп: "С нетерпением жду матчей с "Барселоной". | http://soccernews.ru