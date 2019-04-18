Клопп: "Никому по-настоящему не удалось остановить Месси"

Теги ливерпульбарселонаюрген клопплионель месси

Клопп: "Никому по-настоящему не удалось остановить Месси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пока не придумал, как противостоять нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

"Сейчас я не хочу об этом думать. У меня ещё есть время. Никому по-настоящему не удалось остановить Месси, хотя многие пытались. Тем не менее, мы постараемся это сделать", - приводит слова Клоппа официальный сайт "красных".

Напомним, что "Барселона" и "Ливерпуль" сыграют в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов 30 апреля и 7 мая. Первый матч пройдёт на "Камп Ноу", а ответный - на "Энфилде".

В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "сине-гранатовых" 42 матча, забил 45 голов и сделал 21 ассист.

Аргентинец является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша ЛЧ - в его активе 10 мячей в 8 играх.

Не пропустите: Клопп: "С нетерпением жду матчей с "Барселоной". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду задумался об уходе из "Ювентуса"

Роналду задумался об уходе из "Ювентуса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов