Клопп: "Новость о заражении Далглиша коронавирусом стала настоящим потрясением"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что был потрясен новостью о том, что у легендарного футболиста и тренера клуба Кенни Далглиша был обнаружен коронавирус.

"Это было настоящим потрясением, когда я впервые узнал об этом. Все ребята были поражены. Есть большая разница в том знаете ли вы зараженного или нет. Тогда мы осознали, что у кого то из наших есть коронавирус и это было потрясением. Мы знаем, что эта ужасная болезнь вызывает душевную боль у людей по всему миру, но это было впервые, когда так пострадали наши близкие", - сказал Клопп.

По последним данным, в мире подтвержденных случаев заражения коронавирусом превышает 1 млн. 897 373 человека. Умерло - 118 304 человека.

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