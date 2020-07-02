Клопп о чемпионстве: "Никогда бы не буду сравнивать себя с Далглишом и Шенкли"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу того, что он стал третьим тренером в истории "красных", кто выиграл АПЛ.
Ранее "Ливерпуль" становился чемпионом при Бобе Пэйсли и Джо Фэгане.
"Меня удивляет, если честно, почему это не удалось Биллу Шенкли. Я знаю причины, по которым Кенни Далглиш не выигрывал лигу.
Но это все не важно. Я себя никогда с ними не сравнивал. Этого никто не должен делать. Мы все работаем в разные времена и периоды.
Чемпионство - это большое достижение. Понимаю, как нам это удалось. В большей степени благодаря тяжелой работе клуба на тренировочной базе, а также страсти, которую люди питают к этому клубу", - цитирует Клоппа Sky Sports.
Напомним, 25 июня "красные" впервые с 1990 года стали чемпионами Англии, обеспечив титул за семь туров до конца сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18