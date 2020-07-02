Клопп о чемпионстве: "Никогда бы не буду сравнивать себя с Далглишом и Шенкли"

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Клопп о чемпионстве: "Никогда бы не буду сравнивать себя с Далглишом и Шенкли"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу того, что он стал третьим тренером в истории "красных", кто выиграл АПЛ.

Ранее "Ливерпуль" становился чемпионом при Бобе Пэйсли и Джо Фэгане.

"Меня удивляет, если честно, почему это не удалось Биллу Шенкли. Я знаю причины, по которым Кенни Далглиш не выигрывал лигу.

Но это все не важно. Я себя никогда с ними не сравнивал. Этого никто не должен делать. Мы все работаем в разные времена и периоды.

Чемпионство - это большое достижение. Понимаю, как нам это удалось. В большей степени благодаря тяжелой работе клуба на тренировочной базе, а также страсти, которую люди питают к этому клубу", - цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, 25 июня "красные" впервые с 1990 года стали чемпионами Англии, обеспечив титул за семь туров до конца сезона.

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