Клопп о грубой игре Рамоса в финале ЛЧ: "В его карьере было много таких моментов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о действиях капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса в финале Лиги Чемпионов, состоявшемся в Киеве.

"Если заглянуть в прошлое, не являясь при этом болельщиком "Реала", можно сказать, что он - безжалостен и жесток. Если собрать все подобные ситуации с участием Рамоса вместе, то их окажется очень много... Это было безжалостно с его стороны...

Рамос сказал много вещей, которые мне не понравились. Мне не понравилась его реакция, как человека. Он вел себя так, будто ничего не произошло и все было нормально. Годом ранее в финале Лиги Чемпионов с "Ювентусом" он спровоцировал удаление Хуана Куадрадо, но об этом никто не говорит", - цитирует наставника "красных" The Telegraph.

Напомним, Клопп высказался о своих отношениях с Моуринью. | soccernews.ru