Клопп о грубой игре Рамоса в финале ЛЧ: "В его карьере было много таких моментов"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о действиях капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса в финале Лиги Чемпионов, состоявшемся в Киеве.
"Если заглянуть в прошлое, не являясь при этом болельщиком "Реала", можно сказать, что он - безжалостен и жесток. Если собрать все подобные ситуации с участием Рамоса вместе, то их окажется очень много... Это было безжалостно с его стороны...
Рамос сказал много вещей, которые мне не понравились. Мне не понравилась его реакция, как человека. Он вел себя так, будто ничего не произошло и все было нормально. Годом ранее в финале Лиги Чемпионов с "Ювентусом" он спровоцировал удаление Хуана Куадрадо, но об этом никто не говорит", - цитирует наставника "красных" The Telegraph.
Напомним, Клопп высказался о своих отношениях с Моуринью. | soccernews.ru
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