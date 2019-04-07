Клопп: "О Хендерсоне можно написать книгу на 500 страниц"

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Клопп: "О Хендерсоне можно написать книгу на 500 страниц"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он доволен игрой полузащитника Джордана Хендерсона

"Я считаю, что Хендерсон является блестящим игроком. Он заслуживает большой похвалы, но не часто получает ее. Если бы я написал о нем книге, то она была бы из 500 страниц. 

Стать заменой Джеррада - это самая сложная вещь в футболе за последние 500 лет. Многие люди считают, что это невозможно, но Хендерсону удается. Он заслуживает права гордиться собой", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний Хендерсон провел за "Ливерпуль" 34 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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