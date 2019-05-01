Клопп - о матче с "Барселоной": "Ничья будет не худшим результатом в мире"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"Мы хотим сыграть здесь в свой лучший футбол. Чем лучше мы будем, тем эмоциональнее будет атмосфера. Посмотрим, кто из нас способен лучше использовать домашнее преимущество. Ничья будет не худшим результатом в мире. Многие приезжают в Барселону с чётким планом, но получают чёткий пинок", - сказал Клопп.

Также немецкий тренер оценил шансы бразильского форварда Роберто Фирмино принять участие в поединке на "Камп Ноу".

"Бобби с нами, он тренировался сегодня, потренируется завтра, перед игрой решим", - добавил Клопп.

Напомним, что матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 7 мая.

Не пропустите: Клопп оценил игру Месси. | http://soccernews.ru