Клопп - о матче с "Барселоной": "Пока у нас есть 11 игроков, готовых выйти на поле, мы будем бороться"

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Клопп - о матче с "Барселоной": "Пока у нас есть 11 игроков, готовых выйти на поле, мы будем бороться"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о завтрашнем ответном матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Первый матч мы крупно проиграли. Конечно, не лучшая ситуация перед ответной встречей. Однако я считаю, что шансы на выход в финал у нас еще есть. Мы должны сделать все возможное. 

Завтра нам не помогут два лучших нападающих. Нам нужно забить четыре гола. Положение очень тяжелое, но пока у нас есть 11 игроков, готовых выйти на поле мы будем бороться", - отметил Клопп.

Матч состоится завтра, 7 мая, на "Энфилде". Начало - в 22:00 (мск). 

Напомним, первая встреча закончилась поражением мерсисайдцев со счетом 3:0.

А еще: Клопп: "Салах получил удар в голову, но он в порядке"| http://soccernews.ru

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