Клопп - о матче с "Шеффилдом": "Могли забить больше, но соперник вернулся в игру"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп после победного матча с "Шеффилд Юнайтед" (2:1) подвел итоги встречи 6-го тура АПЛ.

"Мы были слишком самоуверены на старте. У нас было четыре атакующих игрока на поле, но все работали в одном направлении, без креатива. Но я люблю перерывы. Второй тайм мы начали отлично, могли больше забить, но соперник вернулся в игру. Победа происходит только тогда, когда в таких матчах готов выкладываться на все 100%", - передает слова Клоппа Sky Sports.

"Ливерпуль" занимает 2 строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 баллов.

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