Клопп о поражении от "Уотфорда": "Мы не станем лучшей командой в истории АПЛ"

2 Теги юрген клоппливерпульуотфорд

Клопп о поражении от "Уотфорда": "Мы не станем лучшей командой в истории АПЛ"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после поражения от "Уотфорда" (0:3).

"Игроки установили уже множество рекордов, а такого невозможно добиться просто захотев. Рекорд - это результат выступлений, а сегодня мы сыграли слабо. Мы не станем лучшей командой в истории АПЛ, так как сегодня были недостаточно хороши.

Все понимали, что однажды мы проиграем, и этот день пришел. Для меня лучше проиграть, не демонстрируя лучшую игру, так как если ты проигрываешь, играя на максимуме, то это трудно объяснить", - приводит слова Клоппа Daily Mail.

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Комментарии

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lesnovsky

А хотели... А теперь выдохните...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Главное,чтобы ты дал по головам игрокам за перепасовку в середине поля с фланга на фланг

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