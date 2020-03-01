Клопп о поражении от "Уотфорда": "Мы не станем лучшей командой в истории АПЛ"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после поражения от "Уотфорда" (0:3).

"Игроки установили уже множество рекордов, а такого невозможно добиться просто захотев. Рекорд - это результат выступлений, а сегодня мы сыграли слабо. Мы не станем лучшей командой в истории АПЛ, так как сегодня были недостаточно хороши.

Все понимали, что однажды мы проиграем, и этот день пришел. Для меня лучше проиграть, не демонстрируя лучшую игру, так как если ты проигрываешь, играя на максимуме, то это трудно объяснить", - приводит слова Клоппа Daily Mail.

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