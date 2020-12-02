Клопп об игре голкипера Келлехера с "Аяксом": "Топ, топ, топ, топ"

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Клопп об игре голкипера Келлехера с "Аяксом": "Топ, топ, топ, топ"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал игру голкипера Кевина Келлехера в матче с "Аяксом" (1:0) в Лиге Чемпионов.

"Топ, топ, топ, топ", - так охарактеризовал специалист вратаря.

Также Клопп рассказал, почему выбрал именно этого футболиста на этот матч.

"Было легко сделать выбор в пользу Кевина, потому что он заслуживает этого", - цитирует немца Goal.

А еще: "Ливерпуль" победил "Аякс" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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