Клопп об игре голкипера Келлехера с "Аяксом": "Топ, топ, топ, топ"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал игру голкипера Кевина Келлехера в матче с "Аяксом" (1:0) в Лиге Чемпионов.

"Топ, топ, топ, топ", - так охарактеризовал специалист вратаря.

Также Клопп рассказал, почему выбрал именно этого футболиста на этот матч.

"Было легко сделать выбор в пользу Кевина, потому что он заслуживает этого", - цитирует немца Goal.

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