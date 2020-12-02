Клопп об игре голкипера Келлехера с "Аяксом": "Топ, топ, топ, топ"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал игру голкипера Кевина Келлехера в матче с "Аяксом" (1:0) в Лиге Чемпионов.
"Топ, топ, топ, топ", - так охарактеризовал специалист вратаря.
Также Клопп рассказал, почему выбрал именно этого футболиста на этот матч.
"Было легко сделать выбор в пользу Кевина, потому что он заслуживает этого", - цитирует немца Goal.
А еще: "Ливерпуль" победил "Аякс" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|27
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|27
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|Челси
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
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