Клопп - об участии Фирмино в финале ЛЧ: "Надеюсь, всё будет хорошо"

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Клопп - об участии Фирмино в финале ЛЧ: "Надеюсь, всё будет хорошо"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о шансах нападающего Роберто Фирмино принять участие в финальном матче Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

"Он отлично смотрится. Фирмино делает первые шаги к возвращению. Сегодня он принял участие в 70 процентах тренировки. Возможно, завтра он проведёт полное занятие. Бобби отсутствовал не так долго, но, конечно же, мы ведём себя осторожно и хотим убедиться, что ничего не произойдёт. У нас ещё есть несколько дней, и мы хотим провести их с пользой. Надеюсь, всё будет хорошо", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" состоится 1 июня на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано".

В текущем сезоне 27-летний Фирмино сыграл за "красных" 47 матчей, забил 16 голов и сделал 8 ассистов.

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