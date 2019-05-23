Клопп - об участии Фирмино в финале ЛЧ: "Надеюсь, всё будет хорошо"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о шансах нападающего Роберто Фирмино принять участие в финальном матче Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

"Он отлично смотрится. Фирмино делает первые шаги к возвращению. Сегодня он принял участие в 70 процентах тренировки. Возможно, завтра он проведёт полное занятие. Бобби отсутствовал не так долго, но, конечно же, мы ведём себя осторожно и хотим убедиться, что ничего не произойдёт. У нас ещё есть несколько дней, и мы хотим провести их с пользой. Надеюсь, всё будет хорошо", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" состоится 1 июня на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано".

В текущем сезоне 27-летний Фирмино сыграл за "красных" 47 матчей, забил 16 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Украинская группа сыграет гимн Лиги Чемпионов перед финальным матчем. | http://soccernews.ru