Клопп обратился к болельщикам "Ливерпуля"

"Ливерпуль" в своём официальном твиттере опубликовал видеообращение наставника команды Юргена Клоппа.

Напомним, что безвыигрышная серия "красных" на своём поле в АПЛ уже достигла пяти матчей.

Из-за серии неудач мерсисайдцы отстали в турнирной таблице чемпионата от лидирующего "Манчестер Сити" на 10 очков.

"Это сложный период и сложное время для всех нас. Я хочу, чтобы сейчас все помнили, что легко верить в команду, когда дела идут хорошо. Нужно показать характер. Футболисты будут рады, если фанаты поддержат нас. Посмотрите на матч против "Манчестер Сити". Если вы не увидели очень хорошую команду, которая скоро вернётся на победный путь, то я не знаю, что ещё нужно сделать.

Мы не смотрим на ситуацию легкомысленно, вовсе нет. Сегодня нам очень больно. Мы получили много ударов в последние пару недель, но всё изменится. Если вы по-настоящему едины только когда побеждаете, то с вами что-то не так. Мы пройдём через этот сложный момент и этот сложный сезон вместе. Во время игры с "Сити" я увидел много положительных моментов. Мы покажем их снова, я в этом не сомневаюсь. У нас будет целая неделя на тренировки, и мы подумаем над этой ситуацией", - сказал Клопп.

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