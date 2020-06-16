Клопп обратился к фанатам "Ливерпуля" перед возобновлением сезона АПЛ

1 Теги юрген клоппливерпуль

Клопп обратился к фанатам "Ливерпуля" перед возобновлением сезона АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед возобновлением сезона АПЛ обратился к фанатам клуба.

"Футбол возвращается. Понятно, что он по очевидным причинам будет другим, но вы можете сделать его особенным. В последние недели было много сказано, мы столкнулись с опасной проблемой и осознали, что футбол не так важен, как мы думали прошлым вечером, когда играли с "Атлетико".

Чемпионат возвращается и это прекрасно. Мы снова сможем двигаться к нашей цели. Для этого нам нужны вы, болельщики, вы всегда нам нужны. Осталось несколько туров и игр. Величайшая разница в том, что песня You'll never walk alone перед матчем будет без вас. Без вас уже не будет того чувства даже на несколько процентов", - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Также Клопп отметил, что главное сейчас - это безопасность. И призвал болельщиков поддерживать команду из дома.

21 июня "Ливерпуль" встретится с "Эвертоном" в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Для победы мерсисайдцам необходимо выиграть лишь два матча.

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