Клопп обратился к фанатам "Ливерпуля" перед возобновлением сезона АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед возобновлением сезона АПЛ обратился к фанатам клуба.

"Футбол возвращается. Понятно, что он по очевидным причинам будет другим, но вы можете сделать его особенным. В последние недели было много сказано, мы столкнулись с опасной проблемой и осознали, что футбол не так важен, как мы думали прошлым вечером, когда играли с "Атлетико".

Чемпионат возвращается и это прекрасно. Мы снова сможем двигаться к нашей цели. Для этого нам нужны вы, болельщики, вы всегда нам нужны. Осталось несколько туров и игр. Величайшая разница в том, что песня You'll never walk alone перед матчем будет без вас. Без вас уже не будет того чувства даже на несколько процентов", - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

