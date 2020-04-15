Клопп обратился к фанатам "Ливерпуля" в годовщину трагедии на "Хиллсборо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в 31-ю годовщину трагедии на "Хиллсборо" обратился к болельщикам.

Напомним, 15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" во время полуфинала Кубка Англии произошла давка среди болельщиков на трибуне. В результате погибло 96 человек мерсисайдцев. Всего пострадало 766 человек.

"Сегодня важный день для нашего клуба. Так было и так будет. Мы хотели собраться на "Энфилде", однако из-за ситуации в мире это невозможно. Но мы можем быть уверены в том, что думаем друг о друге. Мы думаем о вас. Наши мысли, молитвы, любовь - с вами", - цитирует тренера You'll Never Walk Alone.

На данный момент розыгрыш АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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