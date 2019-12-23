Клопп объяснил, почему в "Ливерпуле" нет французов

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Клопп объяснил, почему в "Ливерпуле" нет французов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.

"Всё просто. Килиан Мбаппе играет за ПСЖ, Гризманн перешёл в "Барселону". Никто не сомневается в качестве сборной Франции. Мы хотели бы подписать французского футболиста, но некоторые из них слишком дороги для нас", - цитирует Клоппа 90min.

Последним французом, выступающим за "Ливерпуль", был защитник Мамаду Сако, которого продали ещё в 2017 году.

"Красные" уверенно лидируют в АПЛ после 17 сыгранных матчей.

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