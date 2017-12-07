Клопп: "Обычно мне достается "Реал"в плей-офф"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что не думает о предстоящей жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов.

По словам наставника, ему без разницы, кто достанется команде в 1/8 финала турнира.

"Мне все равно, кого нам даст жребий. Обычно мне достается "Реал"в плей-офф. Так что посмотрим, как сложится на этот раз", - сказал он.

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