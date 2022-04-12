Клопп оценил Дарвина Нуньеса

Фото: твиттер Нуньеса\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об уругвайском нападающем "Бенфики" Дарвине Нуньесе перед очным матчем в 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Он очень хороший парень, не так ли? Он действительно очень хорош. Он играл прямо передо мной и боролся с Конате. Если он останется здоровым, то впереди его ждёт большая карьера", – сказал немецкий специалист.

В нынешнем сезоне Нуньес сыграл в 24 матчах чемпионата Португалии, в которых отметился 24 голами, а также отдал три результативных передач.

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