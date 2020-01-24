Клопп оценил дебют Минамино в АПЛ

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о дебютной игре полузащитника Такуми Минамино в АПЛ.

Напомним, что японец вышел на замену вместо травмированного Садио Мане во время вчерашнего матча Премьер-лиги против "Вулверхэмптона" (2:1).

"Он бился как сумасшедший, закрывал пространство, участвовал во множестве ситуаций. Это был суперстарт, если честно", - цитирует Клоппа официальный сайт "красных".

"Ливерпуль" в январе купил Минамино у "Ред Булл Зальцбург" за 10 миллионов евро.

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