Клопп оценил игру Кариуса
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался об игре вратаря Лориса Кариуса в матче с "Реалом" (1:3).
"Мы перебросились парой слов после игры и все. Но здесь не о чем говорить. Я сочувствую ему, никто не хотел, чтобы такое произошло, но имеем, что имеем. Ошибки очевидны, но не нужно об этом говорить, здесь все ясно. Я знаю про это, он знает про это, все знают про это.
Теперь он должен справиться с этим, мы должны справиться с этим. И мы это сделаем - конечно мы будем с ним. Без сомнений. Это был не его день" - приводит слова Клоппа сайт клуба.
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