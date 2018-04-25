Клопп оценил игру "Ливерпуля" в матче с "Ромой"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над "Ромой" (5:2) в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

"Первые 80 минут мы играли отлично. Я был бы намного счастливее, если бы мы выиграли со счетом 5:0 или 5:1. Впрочем мои парни все равно проделали невероятную работу. До начала матча я не ожидал такого результате. Мы постараемся победить и в Риме.

Что касается травмы Окслейда-Чемберлена, то все выглядит довольно мрачно. Плохо, когда ничего нельзя сказать перед обследованием. Это большой удар для нас", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Ответный матч "Рома" - "Ливерпуль" пройдет 2 мая в Риме.

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