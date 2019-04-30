Клопп оценил игру Месси

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался об игре капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Напомним, что завтра, 1 мая, мерсисайдцы и каталонцы сыграют между собой в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Месси перед началом сезона заявил о желании выиграть Лигу Чемпионов, и это звучит как угроза! Но мы тоже хотим выйти в финал. Я бы сказал, что Месси - лучший из футболистов, которых я видел. Хотя мой отец всегда говорил, что лучший - это Пеле. Но я не видел своими глазами, как он играет", - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "Барселону" 45 матчей, забил 46 голов и сделал 22 ассиста.

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