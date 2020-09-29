Клопп оценил игру Жоты в матче "Ливерпуль" - "Арсенал"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил новичка команды Диогу Жоту за матч 3-го тура АПЛ против "Арсенала" (3:1).

Напомним, что португалец вышел в концовке поединка с "канонирами" и забил гол.

"Это топ-игрок. Замечательный парень. Очень сложно улучшить такую команду, как наша. Он был в моём списке два или три года, поэтому он сейчас здесь", - цитирует Клоппа Goal.com.

"Ливерпуль" купил Жоту у "Вулверхэмптона" за 43 миллиона евро, заключив с ним пятилетний контракт.

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