Клопп оценил игру Жоты в матче "Ливерпуль" - "Арсенал"

Теги ливерпульарсенал лондонюрген клоппдиогу жота

Клопп оценил игру Жоты в матче "Ливерпуль" - "Арсенал"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил новичка команды Диогу Жоту за матч 3-го тура АПЛ против "Арсенала" (3:1).

Напомним, что португалец вышел в концовке поединка с "канонирами" и забил гол.

"Это топ-игрок. Замечательный парень. Очень сложно улучшить такую команду, как наша. Он был в моём списке два или три года, поэтому он сейчас здесь", - цитирует Клоппа Goal.com.

"Ливерпуль" купил Жоту у "Вулверхэмптона" за 43 миллиона евро, заключив с ним пятилетний контракт.

Не пропустите: "Ливерпуль" отдал Кариуса в аренду клубу Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Форвард "Ростова" Шомуродов близок к переходу в итальянский клуб

Форвард "Ростова" Шомуродов близок к переходу в итальянский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов