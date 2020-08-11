Клопп оценил новичка "Ливерпуля" Цимикаса
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарии по поводу трансфера защитника Костаса Цимикаса.
Напомним, что "красные" купили левого фулбека у "Олимпиакоса" за 13 миллионов евро и заключили с ним долгосрочный контракт.
"Мы давно следили за ним и очень довольны его подписанием. Цимикас - очень хороший футболист с правильным отношениям к победам и соревновательности, мне нравится его ментальность. Он идеально впишется в нашу раздевалку. Костас знает, что нужно для достижения успеха, он амбициозен и готов к большим свершениям.
В последние пару сезонов он играл против жёстких соперников и отлично справлялся. Он наслаждается вызовами и это идеально нам подходит. Мы рады, что он будет с нами долгие годы. Я очень доволен сделкой", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.
Не пропустите: Новичок "Ливерпуля" Цимикас прокомментировал свой переход. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18