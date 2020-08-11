Клопп оценил новичка "Ливерпуля" Цимикаса

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Клопп оценил новичка "Ливерпуля" Цимикаса

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарии по поводу трансфера защитника Костаса Цимикаса.

Напомним, что "красные" купили левого фулбека у "Олимпиакоса" за 13 миллионов евро и заключили с ним долгосрочный контракт.

"Мы давно следили за ним и очень довольны его подписанием. Цимикас - очень хороший футболист с правильным отношениям к победам и соревновательности, мне нравится его ментальность. Он идеально впишется в нашу раздевалку. Костас знает, что нужно для достижения успеха, он амбициозен и готов к большим свершениям.

В последние пару сезонов он играл против жёстких соперников и отлично справлялся. Он наслаждается вызовами и это идеально нам подходит. Мы рады, что он будет с нами долгие годы. Я очень доволен сделкой", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

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