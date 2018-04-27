Клопп оценил перспективы Джеррарда возглавить "Рейнджерс"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил перспективы наставника юношеской команды "красных" Стивена Джеррарда возглавить "Рейнджерс".

"Джеррард был и останется легендой, он может делать всё, что ему захочется. Я могу предположить, что клубы в нём заинтересованы. Если бы я был владельцем какого-нибудь клуба, я бы тоже задумался. Полагаю, что он готов работать. Я был бы рад за него и поддержал бы его. Мы будем помогать ему, пока он не возглавит "Эвертон" или "Манчестер Юнайтед" - отметил с иронией Клопп.

Напомним, что "Рейнджерс" видит в Джеррарде преемника для Грэма Марти, с которым клуб не планирует продолжать сотрудничество. | http://soccernews.ru