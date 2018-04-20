Клопп оценил предстоящую отставку Венгера

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Клопп оценил предстоящую отставку Венгера
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал информацию о решении наставника "Арсенала" Арсена Венгера уйти в отставку по окончании сезона.

"Я удивлен, но таково решение Арсена. Я уважаю его. У него была потрясающая карьера. Сколько он возглавляет "Арсенал"? 22 года? Это очень приличный срок. К тому же он всегда был успешен. Я всегда восхищался его работой. Команды Венгера всегда прогрессировали", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Не пропустите: Нынешний сезон может стать худшим для "Арсенала" при Венгере. | http://soccernews.ru

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