Клопп оценил работу "Ливерпуля" на трансферном рынке

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Клопп оценил работу "Ливерпуля" на трансферном рынке

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал приобретение новых футболистов.

"После новых трансферов у нас есть все для успеха в следующем сезоне. Нам нужно было усилиться и мы это сделали. Я доволен нашими трансферами. Мы сумели быстро закрыть проблемные позиции и теперь у нас есть время для подготовки к сезону. Наша работа на трансферном рынке завершена", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Этим летом "Ливерпуль" приобрел футболистов на 180 миллионов евро. Команду пополнили: вратарь Алиссон (62 миллиона), полузащитники Джердан Шакири (15), Наби Кейта (60) и Фабиньо (45).

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