Клопп оценил серьёзность травмы Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил серьёзность травмы вингера команды Мохамеда Салаха.

"У Салаха действительно серьёзная травма. Он отправился в больницу, чтобы сделать рентген. Это либо ключица, либо плечо. Это не выглядит хорошо, вот и всё" - цитирует Клоппа официальный сайт "красных".

Отметим, что у Салаха подозрение на вывих плеча. По некоторым данным, он рискует пропустить ЧМ-2018.

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