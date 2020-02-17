Клопп оценил шансы Александер-Арнольда выиграть "Золотой мяч"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слова экс-защитника сборной Бразилии Кафу, который заявил, что игрок обороны мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд заслуживает "Золотой мяч".

"Видимо Кафу считает, что правый защитник должен стать обладателем "Золотого мяча"! Я не могу любить Трента еще больше. Кафу дал ему высокую оценку, но это может создать проблему. Трент обладает большим потенциалом, но я не знаю, сможет ли он получить "Золотой мяч", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне 21-летний Александр-Арнолд провел за "Ливерпуль" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач.

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